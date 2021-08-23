В Киеве состоялась церемония поднятия Флага Независимости Украины

Сине-желтое полотно является одним из главных символов Украины вместе с гимном и гербом.

23 августа Украина празднует День Государственного Флага: на площади Конституции перед зданием парламента состоялась церемония поднятия Флага Независимости.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

"В городах и поселках, где развевается сине-желтый флаг, люди живут свободно, а главное — мирно. Со временем наш флаг гордо вернется на всю территорию Донбасса и Крыма!", — отметили в ВР Украины.

Первое официальное признание сине-желтого флага как флага украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамени Украинской Народной Республики.

Во всех украинских городах проходят официальные поднятия флагов, флешмобы, концерты и спортивные соревнования. Также знамя поднимают и представители украинской диаспоры в других странах.

Напомним, в Киеве по случаю празднования Дня Государственного Флага будет ограничено движение. С картой перекрытия улиц можно ознакомиться по ссылке.

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