В Киеве состоится вторая репетиция парада: в самом центре и на Трухановом острове

Более чем на десяти улицах Киева ограничат движение транспорта.
Столица готовится к празднованию 30-летия Независимости.
Сегодня, 20 августа, состоится уже вторая репетиция парада — в самом центре Киева и на Трухановом острове.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 20 августа.
Как и в среду, во время первой репетиции, уже после обеда полностью перекроют движение частью улиц центра города. Это, в частности, Крещатик, Большая Васильковская и Набережно-Крещатицкая. Заблокированы они будут с 15:30 и до часу ночи.
И еще более чем на десяти улицах Киева ограничат движение транспорта.
Напомним, в связи с празднованием Киеве Дня Государственного флага и тридцатой годовщины Независимости Украины, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена.