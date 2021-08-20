В Киеве состоится вторая репетиция парада: в самом центре и на Трухановом острове

В Киеве состоится вторая репетиция парада: в самом центре и на Трухановом острове

Более чем на десяти улицах Киева ограничат движение транспорта.

Столица готовится к празднованию 30-летия Независимости.

Сегодня, 20 августа, состоится уже вторая репетиция парада — в самом центре Киева и на Трухановом острове.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 20 августа.

Как и в среду, во время первой репетиции, уже после обеда полностью перекроют движение частью улиц центра города. Это, в частности, Крещатик, Большая Васильковская и Набережно-Крещатицкая. Заблокированы они будут с 15:30 и до часу ночи.

И еще более чем на десяти улицах Киева ограничат движение транспорта.

Напомним, в связи с празднованием Киеве Дня Государственного флага и тридцатой годовщины Независимости Украины, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена.

Новости Украины: в Киеве пройдет вторая репетиция парада - в самом центре и на Трухановом острове

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