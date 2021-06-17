В Киеве состоится мастер-класс по йоге под открытым небом

Массовое занятие по йоге начнется 18 июня в 8:00 на Почтовой площади.

В Киеве к Международному дню йоги состоится уникальная йога-событие.

Утром, в 8:00, 18 июня на Почтовой площади в Киеве состоится массовое занятия по йоге под открытым небом.

Мастер-класс из простых и доступных практик йоги для участников проведет один из самых опытных преподавателей йоги в Украине и в странах бывшего СНГ, специалист международного уровня, признанный в Европе, и практик йоги с опытом более 20 лет Оксана Сиваковская.

Напомним, в Киеве в парке Шевченко с 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.

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