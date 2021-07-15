Начало праздничных мероприятий 20 июля в 8:00 по адресу: г. Киев, ул. Лукьяновская, 46.

В Киеве состоится масштабное празднование Курбан-Байрама.

Впервые за время коронавирусной пандемии мусульмане смогут масштабно отметить исламский праздник. 20 июля мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам — самый большой праздник в Исламе, который отмечается на 10 день месяца Зуль-Хиджа. В это время обычно огромное количество паломников выполняют ритуалы Хаджа в священной Мекке.

Во всем мире в этот день верующие идут на праздничный Намаз в мечети, посещают родственников и близких, раздают жертвенное мясо нуждающимся.

Несколько тысяч мусульман Киева, представители дипломатического корпуса и диаспор соберутся в главной мечети Украины — "Ар-Рахма", чтобы выполнить необходимые религиозные ритуалы и отпраздновать этот день в кругу единоверцев, семьи и друзей.

Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ — ред.) организовало масштабное действо для прихожан. Кроме праздничной молитвы, на верующих ждет яркая развлекательная программа: семейный фестиваль, ярмарка восточных сувениров и кухни. ДУМУ также организует благотворительную акцию по раздаче мяса.

Одной из особенностей Курбан-Байрам является то, что в этот день и в последующие три дня "Ат-Ташрик" мусульмане приносят в жертву Господу животных, например барана или быка, а потом раздают жертвенное мясо родным, близким, а также нуждающимся, даже если это посторонние для них люди. Таким образом, этот большой праздник символизирует милосердие и единение, заботу о ближних и сострадание к нуждающимся.

Сам обряд жертвоприношения, который выполняют мусульмане в этот праздничный день, связан с историей Пророка Авраама, который проявил огромное терпение и покорность Всевышнему, был готов отдать самое дорогое — своего сына.

Начало праздничных мероприятий 20 июля в 8:00 по адресу: г. Киев, ул. Лукьяновская, 46.

Праздничное действо состоится также в Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Запорожье и других городах Украины.

Напомним, в Украине отдельные религиозные праздники могут получить статус государственных.

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