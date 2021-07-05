В Киеве сорвиголова катался на самокате балкой Пешеходного моста: все ради "лайков"

В Киеве сорвиголова катался на самокате балкой Пешеходного моста: все ради "лайков"

Экстремала снимал на мобильный телефон другой юноша.

В Киеве юноша катался на самокате по пешеходному мосту. Но не по дорожке для прохожих, а пр балке на вершине моста.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 5 июля.

Растояние к воде — более двух десятков метров.

Сорвиголову снимал на мобильный телефон другой юноша.

Экстремал на самокате проехался в одну сторону и вернулся к своему оператору. Снизу их сняли прохожие.

Очевидцы предполагают, что такой экстрим он устроил ради "лайков".

Новости Украины: в Киеве юноша катался на самокате балкой на вершине моста

Напомним, в Киеве наблюдается нашествие электросамокатов. Эти двухколесные наделали шума во всем мире. Люди возмущены тем, что их количество постоянно увеличивается, а по невнимательности водителей этих средств, пешеходы рискуют попасть под колеса просто среди тротуара.

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