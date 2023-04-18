В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус": людей вывели на улицу

Из торгового заведения эвакуируют персонал и посетителей.

Сегодня вечером, 18 апреля, столичном ТРЦ Глобус на Майдане Незалежности проводят проверку сообщения о заминировании.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Глобус" закрыт для посетителей и еще не возобновил работу. Здание проверяют взрывотехники.

"Получили уведомление о заминировании ТЦ "Глобус". Проводится эвакуация и проверка", — сообщили нам в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина опаздывал на заседание суда, где рассматривали его дело. Поэтому он "заминировал" здание, за что получил еще 3 года.

Читайте также: