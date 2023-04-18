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В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус": людей вывели на улицу

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
185
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус": людей вывели на улицу

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Из торгового заведения эвакуируют персонал и посетителей.

Сегодня вечером, 18 апреля, столичном ТРЦ Глобус на Майдане Незалежности проводят проверку сообщения о заминировании.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Глобус" закрыт для посетителей и еще не возобновил работу. Здание проверяют взрывотехники.

"Получили уведомление о заминировании ТЦ "Глобус". Проводится эвакуация и проверка", — сообщили нам в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина опаздывал на заседание суда, где рассматривали его дело. Поэтому он "заминировал" здание, за что получил еще 3 года.

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Дата публикации
Просмотры
185
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