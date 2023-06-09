В Киеве сообщили о подозрении двум чиновникам: "заработали" более 800 тыс. грн на ремонте укрытия

За совершенное должностным лицам грозит лишение свободы – до 12 лет.

Следователи полиции Киева разоблачили двух должностных лиц, подозреваемых в растрате и присвоении бюджетных средств. Речь идет о руководителе управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской райгосадминистрации и директоре частной фирмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что фигуранты производства завладели деньгами, назначенными на проведение ремонтных работ в хранилище. Полицейские установили, что заказчик заключил договор с подрядчиком по проведению ремонтных работ в укрытии. Впрочем, фактически такая работа проделана не была. Средства чиновники присвоили себе.

Правоохранители провели обыски по местам работы фигурантов. Изъяты документы и другие доказательства преступной деятельности. Злоумышленникам следователи столичного главка сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "присвоение, растрата имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой".

В Киеве разоблачили двух должностных лиц в растрате и присвоении бюджетных средств, которые выделили на ремонт укрытия. / Фото: ГУ Национальной полиции в Киевской области

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Киевсовет принял нововведения по укрытиям. Теперь каждое коммунальное предприятие в Киеве обязательно должно иметь ответственного за укрытие. Это лицо должно следить за состоянием и доступом к хранилищу.

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