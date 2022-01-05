В Киеве сообщено о заминировании двух крупных ТРЦ, людей вывели на улицу

В Киеве сообщено о заминировании двух крупных ТРЦ, людей вывели на улицу

На месте уже работают специальные службы.

В Киеве сообщено о заминировании двух крупных ТРЦ: "Район" и "РетроВиль".

Людей вывели на улицу.

Первое сообщение поступило по адресу ул. Николая Лаврухина, 4 в Деснянском районе столицы. Там расположен ТРЦ "Район".

"Персонал и посетителей эвакуировали. На месте уже работают специальные службы", – говорится в комментарии.

Впоследствии стало известно об аналогичной ситуации в ТРЦ "РетроВиль", который находится на Виноградаре. Там на улицу вывели персонал и посетителей.

По состоянию на 18:30 комментариев соответствующих служб по поводу этих инцидентов не поступало.

Отметим, что в конце декабря 2021 года в Киеве была изменена система реагирования на массовые "минирования". К слову, многие такие сообщения поступают из ОРДЛО оккупированного Крыма и являются, вероятно, проверкой способности власти и профильных служб реагировать на подобные вещи.

Напомним, в Киеве полиция за час задержала шутника, который "заминировал" КГГА.

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