В Киеве сообщено о заминировании двух крупных ТРЦ, людей вывели на улицу

На месте уже работают специальные службы.
В Киеве сообщено о заминировании двух крупных ТРЦ: "Район" и "РетроВиль".
Людей вывели на улицу.
Первое сообщение поступило по адресу ул. Николая Лаврухина, 4 в Деснянском районе столицы. Там расположен ТРЦ "Район".
"Персонал и посетителей эвакуировали. На месте уже работают специальные службы", – говорится в комментарии.
Впоследствии стало известно об аналогичной ситуации в ТРЦ "РетроВиль", который находится на Виноградаре. Там на улицу вывели персонал и посетителей.
По состоянию на 18:30 комментариев соответствующих служб по поводу этих инцидентов не поступало.
Отметим, что в конце декабря 2021 года в Киеве была изменена система реагирования на массовые "минирования". К слову, многие такие сообщения поступают из ОРДЛО оккупированного Крыма и являются, вероятно, проверкой способности власти и профильных служб реагировать на подобные вещи.
Напомним, в Киеве полиция за час задержала шутника, который "заминировал" КГГА.
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