В Киеве сообщено о подозрении двум активистам общественной организации в государственной измене: фото

В Киеве сообщено о подозрении двум активистам общественной организации в государственной измене: фото

Злоумышленники собирали информацию о расположении военной техники и личного состава ВСУ и ТРО в столице.

В Киеве сообщено о подозрении двум активистам общественной организации в государственной измене в условиях военного положения

Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, жители столицы, являясь членами одной из общественных организаций, поддерживали антигосударственные и пророссийские настроения.

"Они осуществляли сбор информации о местах расположения военной техники и личного состава ВСУ и ТрО Украины в Киеве. В дальнейшем, в мессенджере Телеграмм подозреваемые размещали эти данные в нескольких антиукраинских группах, где были администраторами. В чатах находились лица из ЛНР/ДНР и РФ, в том числе командиры незаконных военизированных формирований, полученную в группах информацию враг использовал для подрывной деятельности на территории Киева", — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время обыска у подозреваемых обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие доказательства, свидетельствующие об их антиукраинской деятельности.

В настоящее время лицам в порядке ст. 615 УПК Украины избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров поделился жутким видео с расстрелянными машинами людей, пытавшихся эвакуироваться.

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