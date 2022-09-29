В Киеве сообщают о заминировании нескольких объектов

В Киеве сообщили о заминировании ряда объектов столицы, среди которых возможно несколько школ.

В полиции пока не разглашают какие именно объекты могли быть заминированы.

Об этом в комментарии ТСН сообщила представитель отдела коммуникаций полиции Киева Елена Мошко.

"Поступило сообщение о заминировании ряда объектов в Киеве. Сейчас следственно-оперативные группы и полицейские наряды уже выехали на места, проверяют эту информацию", — рассказала Мошко.

По неофициальным данным, стражам порядка поступило сообщение о заминировании столичных школ, там началась эвакуация. В свою очередь, в полиции на это ответили, что не разглашают того, какие именно объекты проверяются.

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