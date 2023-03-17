В Киеве сократят комендантский час – КМВА

Сейчас комендантский час в Киеве действует ежедневно с 23:00 до 05:00.

В Киеве с 26 марта планируют сократить комендантский час. По предварительным данным, он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Сейчас продолжается процедурное согласование сроков и порядка смены, сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города Киева. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время своей работы", — отметили в КМВА.

Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

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