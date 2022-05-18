В Киеве сократят интервал движения наземного общественного транспорта: детали

После возобновления 16 мая оплаты за проезд в Киеве жители провалидировали около 350 тысяч е-билетов.
Городские власти Киева будут отслеживать спрос на маршрутах наземного транспорта и соответственно увеличивать количество подвижного состава. В свою очередь, увеличение количества подвижного состава позволит сократить интервал движения.
Об этом сообщили в КГГА.
На 20 наиболее популярных маршрутах увеличено количество подвижного состава:
- 7 трамвайных маршрутов получили 9 дополнительных единиц
- 11 троллейбусных маршрутов получили 11 дополнительных единиц
"Мы проанализировали, какие маршруты пользуются наибольшим спросом у горожан, и приняли решение об увеличении количества подвижного состава на 20 маршрутах наземного общественного транспорта. На семь трамвайных маршрутов мы добавляем 9 единиц транспорта и на одиннадцать троллейбусных маршрутов 11 единиц транспорта. Увеличение количества подвижного состава возможность сократить интервал движения общественного транспорта на этих маршрутах", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Следует отметить, что с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте. Власти просят киевлян быть ответственными и платить за проезд.
"Это ваш вклад в экономику города, и, соответственно, в победу!", — подчеркнул Николай Поворозник.
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