В Киеве сократилось количество маршруток: что стало причиной

В Киеве сократилось количество маршруток частных перевозчиков.

Как объяснили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, по сравнению с 2021 годом выпуск на маршруты в этом сегменте снизился на треть, передает "Вечерний Киев".

Причины этого сокращения разные: часть прекратила бизнес в столице. Кроме того, очень часто частники нарушают условия договора на перевозку, заключенные с городом.

"В 2023 году специалисты Службы перевозок осуществили более 100 проверок соблюдения перевозчиками условий заключенных договоров об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси. По результатам проверок, при наличии нарушений, частным перевозчикам были направлены предложения по устранению нарушений или уведомлений расторжение условий договора. В частности, с рядом частных перевозчиков разорвали ориентировочно 20 договоров", — сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.

Основными нарушениями договоров, по словам Кульбако, было невыполнение отдельными перевозчиками инвестиционных обязательств, то есть не был обновлен подвижной состав на маршрутах. Также в ходе проверок установили факт замены перевозчиком типа подвижного состава на маршруте: транспортные средства не отвечали условиям договора по параметрам, пассажировместимости, году выпуска и т.д.

Кроме того, частные перевозчики нарушали установленные схемы движения, и такие факты документально зафиксированы. А еще меняли количество транспортных средств на маршруте, в частности уменьшали, не имели разрешительной документации, применяли дополнительные трафареты, в салонах имели поврежденные сидения для пассажиров, некоторые не обслуживали маршруты длительное время и т.д.

"В настоящее время Департамент осуществляет реорганизацию маршрутной сети — закрывает автобусные маршруты, работающие в режиме маршрутных такси и увеличивает количество подвижного состава на маршрутах КП "Киевпасстранс", — объясняет он.

Кульбако подчеркнул, что на сегодняшний день КП "Киевпасстранс" не обслуживает автобусные маршруты общего пользования, работающие в режиме маршрутного такси.

Вместе с тем, чиновник отметил, что весь коммунальный общественный транспорт оборудован автоматизированной системой оплаты проезда, что удобно для пассажиров. В маршрутках частных перевозчиков электронная оплата проезда через валидатор не прижилась. К примеру, в маршрутке №444 некоторое время работал валидатор, но не так давно его отключили.

"Отмечу, что подключение подвижного состава автобусного маршрута №444 к автоматизированной системе оплаты проезда проводилось как эксперимент, на оборудовании КП ГИОЦ в тестовом режиме для сбора информации", — пояснил он.

Валентин Кульбако сообщил, что 13 июля договор с перевозчиком ООО "Союз-Авто" на обслуживание маршрута №444 "ул. Метрологическая — станция метро "Зверинецкая" была расторгнута.

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