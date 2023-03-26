В Киеве сократили комендантский час: новый график работы метро

Комендантский час продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.

С 26 марта введен новый график работы киевского метрополитена. Это связано с решением о сокращении действия комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщили в КГГА.

Теперь подземка будет работать с 6:00 до 23:00.

"Интервал движения в будни во время утренних и вечерних часов пик — 4-5 мин, утром — 6-8 мин, вечером — 8-10 мин. В выходные дни поезда метро будут ездить с интервалом 9-11 мин. Обратите внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Киеве с 26 марта комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

Комендантский час в столице с 26 марта: изменения графика