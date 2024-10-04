В Киеве сохраняется высокий уровень загрязненности воздуха: рекомендации жителям

В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является перенос запыленного воздуха из района Каспия и дыма от пожаров в экосистемах.

Об этом сообщили в КГГА.

Воздух в Киеве

Рекомендации жителям столицы

К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 3 октября удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы советуют не проветривать помещение и не находиться долго на улице.

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