В Киеве сохраняется высокий уровень загрязненности воздуха: рекомендации жителям

Ситуация не улучшилась.
В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является перенос запыленного воздуха из района Каспия и дыма от пожаров в экосистемах.
Об этом сообщили в КГГА.
Рекомендации жителям столицы
К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, в Киеве по состоянию на утро 3 октября удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы советуют не проветривать помещение и не находиться долго на улице.
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