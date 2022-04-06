В Киеве сохраняется высокая вероятность ракетных ударов – глава военной администрации

Жителей столицы просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а сразу убегать к ближайшему укрытию.
В Киеве сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по элементам военной и гражданской инфраструктуры.
Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
Он призвал жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а сразу бежать в ближайшее укрытие.
По его словам, в Киеве и области выявляют и ликвидируют группы информаторов российских спецслужб. В освобожденных населенных пунктах Киевщины продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов.
Общественный транспорт
- В Киеве наземный пассажирский транспорт будет курсировать с 8:00 до 19:00.
- Метрополитен осуществляет перевозку пассажиров с 7:30 до 19:00. Поезда будут курсировать через Южный мост, возобновлена работа пересадочного узла "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".
Кроме того, заведения питания Киева организуют и выдают около 55 тысяч обедов лицам из малозащищенных категорий.
Напомним, что в Киеве сообщено о подозрении в государственной измене двоим активистам общественной организации.
Читайте также: