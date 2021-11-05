В Киеве "соцработницы" напали на потерпевшего, применили слезоточивый газ и пытались отобрать деньги

В Киеве "соцработницы" напали на потерпевшего, применили слезоточивый газ и пытались отобрать деньги

Две женщины попали к 81-летнему пенсионеру в квартиру под видом социальных работников.

В Киеве "соцработницы" напали на пострадавшего, применили слезоточивый газ и пытались отобрать деньги.

Событие произошло в Шевченковском районе Киева по улице Пушкинской.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Две женщины попали к 81-летнему пенсионеру в квартиру под видом социальных работников.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что на него в квартире напали две женщины, одну из которых он задержал, а другая успела скрыться. На улицу Пушкинскую оперативный дежурный направил сразу несколько нарядов патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Как рассказал временный исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук, правоохранители установили, что две женщины зашли к 81-летнему пенсионеру в квартиру под видом социальных работниц: "Злоумышленницы ударили дедушку по голове и применили слезоточивый газ. После чего пытались забрать деньги, однако мужчина одну из них задержал, а другая успела скрыться".

Полиция Киева / Facebook

Нападавшей оказалась жительница Одесской области, 1982 года рождения. Она была задержана. Полиция изъяла вещественные доказательства и проверяет причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Следователи объявили задержанной о подозрении. За совершенное ей грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить сообщницу подозреваемой и привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве мошенницы под видом соцработниц похитили у пенсионерки золотые украшения.

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