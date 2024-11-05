В Киеве собираются реставрировать самый высокий дом в столице ХХ века: фото

В Киеве отреставрируют самое высокое здание города начала ХХ века – усадьбу Лапинской.

Консультационный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА одобрил концепцию реставрации здания по адресу Олеся Гончара, 60.

Об этом говорится на официальной странице ДОКС в Фейсбуке.

Здание является памятником архитектуры местного значения, расположенного вблизи исторической местности Афанасийский Яр.

"Первым этапом станет ремонт фасада, чтобы восстановить первоначальный вид этого уникального архитектурного сооружения", — говорится в сообщении.

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА

Дом Лапинской, построенный в начале ХХ века, отличается неоготическими чертами и гармонично сочетается с окружающим ландшафтом. Здание известно своей исторической значимостью, поскольку на момент возведения было самым высоким сооружением Киева.

Летом 2022 года историческое здание пытались разобрать ОСМД "Усадьба Лапинской" и КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района Киева".

После инцидента Департамент охраны культурного наследия направил ОСМД предписание об остановке работ и предоставлении в течение месяца научно-проектной документации, направленной на сохранение объекта.

Напомним, в Луцке по назначению используется укрытие, построенное в XIV веке, на его реставрацию было израсходовано 2,3 млн. евро.

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