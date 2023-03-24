В Киеве собаку выбросили из окна многоэтажки: животное погибло

Выяснилось, что в квартире, из окна которой выбросили собачку, проживают гражданские супруги, недавно переехавшие из Донецкой области.

В Киеве на Соломенке собаку выбросили из окна многоэтажки.

Выяснилось, что в квартире, из окна которой выбросили собачку, проживают гражданские супруги, недавно переехавшие из Донецкой области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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В полицию Киева поступило сообщение от прохожих о том, что на улице Сергея Берегового неизвестный выбросил из окна дома собаку. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции для установления обстоятельств происшествия.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело собачки, которая от полученных повреждений умерла на месте. Также полицейские установили квартиру, из которой, вероятно, выбросили животное. Правоохранители выяснили, что в доме проживают гражданские супруги, недавно переехавшие из Донецкой области", – рассказали в полиции.

Фото: Национальная полиция Киева

По этому факту следственный отдел Соломенского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Проводится комплекс следственных действий для привлечения виновных к ответственности. За такой поступок виновным грозит лишение свободы до трех лет.

Напомним, в Киеве полицейские спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы, которая его била и поела водкой, чтобы не скулил.

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