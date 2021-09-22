В Киеве собака забрела в метро: что с ней произошло (фото)

В Киеве собака забрела в метро: что с ней произошло (фото)

Пассажирка метрополитена обнаружила животное на станции "Бориспольская".

В Киеве пес забрел в метро.

Вероятно, собака попала на платформу во время большого скопления людей.

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Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Пассажирка метрополитена обнаружила животное на станции метро "Бориспольская" и передала ее полицейским.

"21 сентября к полицейскому Михаилу Козке, дежурившему на станции метро "Бориспольская", обратилась женщина и сообщила, что нашла на платформе, вероятно, бездомную собаку, которая растерялась и суетилась в толпе. Заявительница передала собаку полицейскому и оставила свои контакты, в случае, если хозяин не найдется", — говорится в сообщении полиции.

Полицейский временно приютил животное в дежурке, накормил и в шутку назвал ее Метроша.

Хозяева животного так и не нашлись, поэтому сотрудник полиции метрополитена решил связаться с женщиной, которая нашла пса. Она согласилась приютить собаку и забрала к себе домой.

Напомним, стала известна судьба котенка, который восемь дней блуждал в метро в Киеве.

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