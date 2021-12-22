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В Киеве собака бросилась в ледяную воду, чтобы вытащить тонущего парня: видео

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В Киеве собака бросилась в ледяную воду, чтобы вытащить тонущего парня: видео

Животное и его владелец выжили.

В Киеве собака бросилась в ледяную воду, чтобы вытащить оттуда тонущего парня, который раньше пытался спасти животное.

Об этом в Instagram сообщили dtp.kiev.ua.

По данным очевидцев, инцидент произошел на Русановке. Сначала животное выбежало на лед и провалилось в ледяную воду. Собаку бросился спасать парень, который тоже неожиданно ушел под лед. После этого животное выбралось из воды и пыталось спасти уже своего хозяина.

Случайный прохожий нашел ветку, бросил парню и стал раздеваться, чтобы помочь человеку. Однако пес забежал в воду, схватил ветку и вытащил своего хозяина.

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