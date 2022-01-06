В Киеве собачка-талисман Оболонской РГА провалилась в люк и 10 дней провела в канализации

Сейчас Люсю уже отогрели и откормили, с ней все хорошо.
В Киеве собачка-талисман Оболонской РГА провалилась в люк.
Животное 10 дней провело в канализации.
Об этом сообщает паблик "Типовой Киев".
"Собачка Люся исчезла еще 10 дней назад, она никогда не покидала территорию учреждения, поэтому исчезновение собачки вызвало сильное волнение у всех работников администрации. Как оказалось, бедняга провалилась в люк и 10 дней жила в канализации. Именно там ее нашла уборщица, которая случайно заглянула в полуоткрытый люк", — говорится в сообщении.
Сейчас Люсю уже отогрели и откормили, с ней все хорошо.
Напомним, в Киеве в парке на Отрадном столб ударил током таксу.
Читайте также:
- Святой вечер перед Рождеством — что приготовить, как встречать, как украсить дом
- Старый Новый год 2022: когда празднуют, гадания, традиции праздника, что нельзя делать в этот день
- В Украине всем вакцинированным разрешили производить бустерные COVID-прививки: детали
- Пожар в костеле святого Николая, дрифт возле Софии и носки под запретом: каким был 2021 год для Киева