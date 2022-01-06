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В Киеве собачка-талисман Оболонской РГА провалилась в люк и 10 дней провела в канализации

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В Киеве собачка-талисман Оболонской РГА провалилась в люк и 10 дней провела в канализации

Фото: Типичный Киев

Сейчас Люсю уже отогрели и откормили, с ней все хорошо.

В Киеве собачка-талисман Оболонской РГА провалилась в люк.

Животное 10 дней провело в канализации.

Об этом сообщает паблик "Типовой Киев".

"Собачка Люся исчезла еще 10 дней назад, она никогда не покидала территорию учреждения, поэтому исчезновение собачки вызвало сильное волнение у всех работников администрации. Как оказалось, бедняга провалилась в люк и 10 дней жила в канализации. Именно там ее нашла уборщица, которая случайно заглянула в полуоткрытый люк", — говорится в сообщении.

Сейчас Люсю уже отогрели и откормили, с ней все хорошо.

Напомним, в Киеве в парке на Отрадном столб ударил током таксу.

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