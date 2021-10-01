В Киеве со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта: схема

В Киеве со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта: схема

Начинают ремонт на проезжей части, в частности, в направлении левого берега.

В Киеве от 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта.

На эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Работы, которые начали в в первых числах августа, до сих пор продолжались под проезжей частью. А 2 октября начинают ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.



Продолжатся работы до середины декабря. За это время планируется заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.



На Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18 — ожидают замены.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.

Напомним, Укравтодор второй год подряд в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстанавливает маршруты к живописным туристическим локациям Украины, среди которых немало заповедников и парков.

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