В Киеве снят запрет на продажу продуктов с коротким сроком годности на ярмарках

В Киеве снят запрет на продажу продуктов с коротким сроком годности на ярмарках

Это касается реализации молочной продукции, рыбы, мясо-колбасных и кондитерских изделий с кремом.

В Киеве снят запрет на продажу продуктов с коротким сроком годности на ярмарках.

Город позволил на ярмарках продажа продуктов, с коротким сроком годности. Молочную продукцию, рыбу, мясо-колбасные и кондитерские изделия с кремом можно реализовывать со строгим соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

"Среднесуточная температура снизилась, поэтому официальный запрет на торговлю продуктами с коротким сроком годности, действовавший с 24 июня, снят. Это касается реализации молочной продукции, рыбы, мясо-колбасных и кондитерских изделий с кремом. Мы видим, что киевлянам удобно покупать свежую сезонную продукцию от фермерских хозяйств недалеко от дома по доступным ценам. Спрос у горожан на ярмарочные мероприятия есть, поэтому столица продолжает улучшать качество их работы", — рассказал Кулеба.

Он отметил, что теперь на каждой ярмарке есть аптечка первой медицинской помощи, которой при необходимости смогут воспользоваться как предприниматели, так и покупатели. Аптечка находится у администратора.

Напомним, в Киеве на выходных, 11-12 сентября, состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

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