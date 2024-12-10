В Киеве сняли главный флаг страны: в чем причина

В Киеве главный флаг Украины был снят с флагштока возле монумента Родины-матери.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на

В КГГА объяснили, что флаг был поврежден сильным ветром и планируется заменить его до завтра.

Сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Напомним, крупнейший государственный флаг Украины был установлен в Киеве в августе 2020 года на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Флаг иногда приспускают из-за ухудшения погодных условий или технических работ.

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