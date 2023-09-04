В Киеве снова "заминировали" все школы: что известно

В Киеве 4 сентября полиция вновь получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей, поэтому сейчас принимаются необходимые меры.

Об этом сообщили в КГВА.

"Столичная полиция вновь получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры", – говорится в заявлении военной администрации.

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Там отметили, что решение об эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься администрацией учебных заведений и полицией.

В КГВА призвали сохранять спокойствие и отслеживать обновление информации.

Напомним, 1 сентября в Киеве также поступило сообщение о якобы заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

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