В Киеве снова "заминировали" школы: полиция ищет взрывчатку

Количество "заминированных" школ не уточняется.

В Киеве в пятницу, 21 января, снова поступило анонимное сообщение о минировании школ. Полиция и спасатели ищут взрывчатку в учебных заведениях.

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

Количество школ не уточняется. Письмо с информацией о минировании поступило на электронную почту Службы безопасности Украины. На время проверки учеников и работников вывели из зданий.

Напомним, что это не первый случай на этой неделе. 18 января неизвестные также сообщили о взрывчатке в 46 школах столицы. 19 января в правоохранительные органы снова поступило сообщение о минировании десятков учебных заведений.

Ранее злоумышленники "минировали" станции метро "Позняки", "Дарница" и "Театральная".

Новая волна "минирований " - силовики накануне проверяли все школы Харькова, Винницы и Ровно

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