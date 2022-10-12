В Киеве снова зафиксировали значительное превышение содержания токсичных газов: перечень улиц

В воздухе Киева было выявлено 4-кратное превышение содержания токсичных газов.

В Киеве с 3 по 8 октября 2022 года в воздухе зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота вчетверо и формальдегида втрое.

Об этом говорится в еженедельном отчете о загрязнении воздуха от Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Как указывается, по сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения формальдегидом снизился. В целом специалисты отобрали и проанализировали 1528 проб атмосферного воздуха с 15-ти стационарных постов.

Так, по данным специалистов, превышение предельно допустимой концентрации по среднесуточному содержанию диоксида азота составляло:

в 3,1-4,0 раза – на площадях Бессарабской и Победы, проспекте Победы и улицы Каунасской;

в 2,0-2,8 раза – на Демеевской площади, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Попудренко, Семена Скляренко и Инженера Бородина;

На проспекте Науки, 37 (в районе метеомплощадки обсерватории) превышений предельно допустимой концентрации диоксида азота не наблюдалось.

Между тем, превышение предельно допустимой концентрации по среднесуточному содержанию формальдегида обнаружили: в 1,4-3,0 раза – на площадях Демеевской, Бессарабской и Победы, проспектах Победы и Науки, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Инженера Бородина, Довженко, Каунасской, Скляренко и Попудренко.

Также на Бессарабской площади и проспекте Победы (район метро Святошино) обнаружили превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ – в 1,0-1,1 раза.

Напомним, в Киеве с 26 сентября по 1 октября 2022 года зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5 раз и формальдегида в 3,3 раза. В обсерватории заверили, что характер погоды не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

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