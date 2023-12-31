В Киеве снова выросло количество погибших после атаки РФ: из-под завалов достали еще одно тело

Аварийно-спасательные работы на местах удара продолжаются.
Число погибших по состоянию на 12:30 31 декабря после массированной атаки россиян 29 декабря в Киеве выросло до 23.
Об этом сообщает ГСЧС.
"В Киеве из-под завалов деблокированы 23 погибших. По состоянию на 12:30 в Шевченковском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов 23 человека, погибших во время ракетной атаки россиян 29 декабря. 8 человек спасены", — говорится в сообщении.
По информации Нацполиции, пострадали 35 человек.
Спасатели подчеркнули, что аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, по состоянию на 11:00 час сообщали о 21 жертве из-за ракетной атаки россиян по Киеву.
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