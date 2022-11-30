В Киеве снова вводят экстренные отключения света из-за дефицита мощности

Энергетики отмечают, что информация может меняться несколько раз в сутки.

В "ДТЭК" предупреждают, что 30 ноября в Киеве не будут действовать графики, поскольку из-за дефицита электроэнергии вводят экстренные отключения света.

Об этом говорится на официальном телеграм-канале "ДТЭК".

"30 ноября в Киеве снова применяются экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют. Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но, согласно ситуации в энергосистеме, информация может меняться по несколько раз в сутки", — говорится в сообщении.

Оперативно об изменениях в типах отключений вы можете узнать на сайте ДТЭК Киевские электросети и в чат-боте.

Какая ситуация со светом в столице

23 ноября армия РФ совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры. В "ДТЭК" рассказали, как только удастся сбалансировать ситуацию с электроэнергией, тогда столица вернется к отключениям по графику.

Так, стабилизационные графики отключения света в Киеве 29 ноября продержались чуть больше часа, и в столице были снова введены экстренные отключения.

Заметим, в "ДТЭК Сети", работающей в Киеве и области, Одессе, на Днепропетровщине и Донетчине сообщили, что будут включать потребителям свет на 5-6 часов в сутки.

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