В Киеве снова ввели отключение света: что произошло

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
В Киеве и области утром 27 ноября снова ввели экстренные отключения света.
Об этом информируют в КМВА и ДТЭК Киевские региональные сети.
В КМВА объяснили, что снова действуют отключения электроэнергии, потому что по состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения.
В ДТЭК убеждают, что энергетики прилагают все усилия, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — говорится в сообщении.
Напомним, в КМВА на 9:00 воскресенья, 27 ноября, заявляли, что в столице почти полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь — большинство жителей со светом и город обходится без его отключений.
Как сообщалось, российские оккупационные войска из-за поражений на фронте могут снова нанести новые удары по объектам инфраструктуры Украины, поэтому граждан призывают максимально подготовиться к потенциальной атаке. Что именно нужно сделать, читайте здесь.
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