В Киеве снова ввели отключение света: что произошло

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В Киеве и области утром 27 ноября снова ввели экстренные отключения света.

Об этом информируют в КМВА и ДТЭК Киевские региональные сети.

В КМВА объяснили, что снова действуют отключения электроэнергии, потому что по состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения.

В ДТЭК убеждают, что энергетики прилагают все усилия, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — говорится в сообщении.

Напомним, в КМВА на 9:00 воскресенья, 27 ноября, заявляли, что в столице почти полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь — большинство жителей со светом и город обходится без его отключений.

Как сообщалось, российские оккупационные войска из-за поражений на фронте могут снова нанести новые удары по объектам инфраструктуры Украины, поэтому граждан призывают максимально подготовиться к потенциальной атаке. Что именно нужно сделать, читайте здесь.

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