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В Киеве снова ввели экстренные отключения света

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киеве снова ввели экстренные отключения света

Фото: Associated Press

28 ноября в столице снова ввели экстренные отключения вне графика.

В понедельник, 28 ноября, в Киеве не действуют графики отключений света, пользователей предупредили об экстренных отключениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", — говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака по критической инфраструктуре

Россия 23 ноября совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры.

Во многих городах возникли проблемы с электроснабжением и водой. В Киеве и области в результате атаки есть жертвы среди гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России. Глава государства откровенно предупредил, что начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и текущая.

Военный эксперт Олег Жданов также предупредил о новых обстрелах и пояснил, что у России есть еще достаточный запас ракет.

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Дата публикации
Просмотры
439
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