В Киеве снова ввели экстренные отключения света

28 ноября в столице снова ввели экстренные отключения вне графика.
В понедельник, 28 ноября, в Киеве не действуют графики отключений света, пользователей предупредили об экстренных отключениях.
Об этом сообщает пресс-служба компании Yasno.
"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", — говорится в сообщении.
Массированная ракетная атака по критической инфраструктуре
Россия 23 ноября совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры.
Во многих городах возникли проблемы с электроснабжением и водой. В Киеве и области в результате атаки есть жертвы среди гражданского населения.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России. Глава государства откровенно предупредил, что начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и текущая.
Военный эксперт Олег Жданов также предупредил о новых обстрелах и пояснил, что у России есть еще достаточный запас ракет.
Читайте также:
- С кем воюют российские террористы: Кулеба показал чувствительное фото матери с дочерью из "Пункта несокрушимости"
- Плановые графики отключения электроэнергии могут вернуться в ближайшее время – гендиректор YASNO
- Если свет было всего пару часов: гендиректор Yasno объяснил, что делать жителям Киева