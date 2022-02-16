В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: где больше всего вредных примесей

В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: где больше всего вредных примесей

В столичном воздухе превышены предельно допустимые концентрации пыли, диоксина азота и формальдегида.

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха по трем показателям.

Соответствующие измерения были произведены в период с 7 по 12 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади;

– в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади; диоксида азота – в 4,2-4,3 раза на площади Победы, улицы Семена Скляренко; в 3,7-3,8 раза – на Бессарабской площади и улице Каунасской; в 2,9-3,5 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;

– в 4,2-4,3 раза на площади Победы, улицы Семена Скляренко; в 3,7-3,8 раза – на Бессарабской площади и улице Каунасской; в 2,9-3,5 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось; формальдегида – в 2,5-3,0 раза – на улице Каунасской, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской, проспекте Победы (район метро Святошино) и улице Александра Довженко; в 1,2-2,4 раза – на всех других постах города.

Всего на 15 стационарных постах обсерватории с 7 по 12 февраля 2022 было отобрано и проанализировано 1530 проб атмосферного воздуха.

В целом, по сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота несколько повысился, содержание других загрязняющих веществ в воздухе города почти не изменилось.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни характер погоды будет изменяться на циклонический (с вероятностью выпадения осадков и усилением ветра), что приведет к уменьшению содержания загрязняющих примесей в атмосферном воздухе.

Напомним, в КГГА рассказали, кто больше всего загрязняет воздух в Киеве.

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