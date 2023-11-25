В Киеве снова раздаются взрывы: сообщают о нескольких группах дронов в направлении столицы

Утром 25 ноября в Киеве снова раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российская армия атакует столицу беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и ПС.

Тревога в Киеве звучит уже около пяти часов. Российские войска наносят удары дронами. Ночью было громко, работали силы ПВО. Около 07:20 в городе снова раздались взрывы. По всей видимости, по враждебным целям работают украинские защитники.

В свою очередь, Воздушные силы сообщили о новой волне российских беспилотников в воздушном пространстве Украины. Людей просят оставаться в укрытиях.

"Несколько групп БПЛА двигаются в направлении Киева с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью оккупанты совершили массированную атаку БпЛА на Киев. Мэр столицы Виталий Кличко заявил по падению обломков дронов на многоэтажку в одном из районов.

Читайте также: