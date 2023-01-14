В Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога.
В субботу, 14 января, в Киеве снова раздаются взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Сейчас в Украине уже в третий день за день объявлена воздушная тревога. Людей просят оставаться в укрытиях.
О звуках взрывов в столице также пишет "Суспільне".
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сейчас в области работает ПВО, других подробностей о взрывах по состоянию на данный момент нет.
Ракетная атака Киева 14 января
В Киеве утром 14 января прогремели взрывы в нескольких районах до объявления воздушной тревоги.
Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.
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