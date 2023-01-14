В Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога.

В субботу, 14 января, в Киеве снова раздаются взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Сейчас в Украине уже в третий день за день объявлена воздушная тревога. Людей просят оставаться в укрытиях.

О звуках взрывов в столице также пишет "Суспільне".

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сейчас в области работает ПВО, других подробностей о взрывах по состоянию на данный момент нет.

Ракетная атака Киева 14 января

В Киеве утром 14 января прогремели взрывы в нескольких районах до объявления воздушной тревоги.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

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