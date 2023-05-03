В Киеве снова раздаются мощные взрывы — соцсети

Идет очередная беспокойная ночь в столице Украины.
В столице Украины идет воздушная тревога.
В Киеве снова раздались взрывы.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, речь идет о районе Позняки. О звуках взрывов рассказали местные жители.
Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Не пренебрегайте личной безопасностью. Будьте осторожны.
По предварительной информации, ПВО сбивает цели.
Ранее власти призывали находиться в укрытиях.
Напомним, что в Днепре также ночью раздались взрывы.
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