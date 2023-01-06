В Киеве снова подешевела аренда квартир: какие цены

С начала блекаута спрос на высокие этажи и панорамные окна не снизился.

В Киеве по состоянию на конец декабря 2022 года спрос на аренду квартир увеличился, но цены снова упали на 10-15%.

Об этом сообщает сайт по поиску недвижимости ЛУН.

Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве по состоянию на 28 декабря составляет 8,5 тысячи гривен. До полномасштабного вторжения России 24 февраля цена составляла около 13 тыс. грн.

Двухкомнатную квартиру сейчас можно арендовать в среднем за 12 тыс. грн. Раньше их предлагали за 21,6 тыс. грн.

Стоимость аренды трехкомнатной квартиры упала с 46,1 тыс. грн. до 20 тыс. грн. по состоянию на конец года.

"С начала блекаута спрос на высокие этажи и панорамные окна не уменьшился. Люди приходят на просмотр перед новым годом, пешком поднимаются на 20 этаж, и в тот же день подписывают договор, потому что хороший вид из окна", — отметили в ЛУН.

Напомним, Украина готовится к возможному вторжению РФ из Беларуси. Командующий группировкой сил и средств обороны Киева рассказал, что врага планируют остановить еще на границе. По его словам, военно-политическое руководство будет иметь время для уведомления граждан в случае повторной попытки наступления на столицу.

Как изменились цены на аренду квартиры в Киеве и в каких районах самые низкие цены

Читайте также: