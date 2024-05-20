В Киеве снова планируются отключение света: как будут работать графики

Жителей столицы предупредили об ограничениях.
Вечером 20 мая в Киеве ожидаются стабилизационные отключения света. Графики должны работать с 18.00.
Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.
Он добавил, что в приложении появилась возможность загрузить PDF с графиками по адресам. Теперь они постоянно отображаются там.
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, когда отменят графики отключения электроэнергии. Он предположил, что дефицит электричества будет время от времени возникать.
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