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В Киеве снова планируются отключение света: как будут работать графики

В Киеве снова планируются отключение света: как будут работать графики

Свет / Фото: Unsplash

Жителей столицы предупредили об ограничениях.

Вечером 20 мая в Киеве ожидаются стабилизационные отключения света. Графики должны работать с 18.00.

Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Он добавил, что в приложении появилась возможность загрузить PDF с графиками по адресам. Теперь они постоянно отображаются там.

Применение YASNO / © Yasno
Применение YASNO / Фото: Yasno
График отключений / © Yasno
График отключений / Фото: Yasno

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, когда отменят графики отключения электроэнергии. Он предположил, что дефицит электричества будет время от времени возникать.

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