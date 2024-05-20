В Киеве снова планируются отключение света: как будут работать графики

Вечером 20 мая в Киеве ожидаются стабилизационные отключения света. Графики должны работать с 18.00.

Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Он добавил, что в приложении появилась возможность загрузить PDF с графиками по адресам. Теперь они постоянно отображаются там.

Применение YASNO / Фото: Yasno

График отключений / Фото: Yasno

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, когда отменят графики отключения электроэнергии. Он предположил, что дефицит электричества будет время от времени возникать.

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