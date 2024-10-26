В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Сегодня, 26 октября, в Киеве и ряде регионов снова объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" – написал глава КМВА Сергей Попко.

Стоит отметить, что в Хмельницкой области тревога длится с 5 утра. В регионе работает ПВО. Местные жители сообщают, что часть Хмельницкого осталась без света из-за вражеской атаки. В облэнерго информируют, что работы по возобновлению электроснабжения начнутся после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, войска РФ вечером 25 октября и ночью и утром 26 октября массированно атаковали Киевскую область и столицу дронами-камикадзе. По последним данным, двое погибших – это девочка и женщина.