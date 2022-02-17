В Киеве снова митингуют ФЛП: центр перекрыт (фото и видео)

В столице образовались огромные пробки.

В четверг, 17 февраля, в Киеве предприниматели снова вышли на митинг SaveФОП. Они двигаются по центру, поэтому перекрыта Европейская площадь, улица Грушевского, затруднено движение по улице Крещатик. Образовались пробки.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Иван Воробьев с места события.

Протестующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмены требования использования кассовых аппаратов.

Утром они собрались под стенами Верховной Рады и отправились на Майдан Независимости в сопровождении звукомобиля. Оттуда снова вернулись к Раде.

Участники протеста шумят, используют дудки. В руках и на спинах участников – флаги #SaveФОП. На месте усиленную службу несут правоохранители.

Напомним, что в прошлый раз предприниматели митинговали в Киеве 25 января. Тогда акция собралась у Верховной Рады. Участники штурмовали здание парламента. В результате начались столкновения с полицейскими.

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