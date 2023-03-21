В Киеве снова фиксируют загрязненный воздух: горожан предупреждают об опасности

Во вторник утром, 21 марта, в Киеве снова зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют пока не проветривать помещение и воздержаться от прогулок по улице.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА .

"Утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха", – говорится в сообщении.

До нормализации ситуации киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и физической активности на улице, советуют в КГГА. Люди просят следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве от 26 марта 2023 года. Она будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

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