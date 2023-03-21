В Киеве снова фиксируют загрязненный воздух: горожан предупреждают об опасности

До нормализации ситуации киевлян просят воздержаться от проветривания помещений.
Во вторник утром, 21 марта, в Киеве снова зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют пока не проветривать помещение и воздержаться от прогулок по улице.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА .
"Утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха", – говорится в сообщении.
До нормализации ситуации киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и физической активности на улице, советуют в КГГА. Люди просят следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве от 26 марта 2023 года. Она будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.
Читайте также:
- Алкоголь в Киеве будут продавать на два часа дольше
- "В Киеве будет большое наводнение, если монахи пойдут": в Лавре прокомментировали сообщения об апокалипсисе
- На озере в Киеве меняется цвет воды: что происходит