В Киеве снова экстренные отключения света: графики не действуют

В субботу, 24 декабря, в Киеве и области снова будут действовать аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в Киеве происходят экстренные отключения света. Именно поэтому графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве по состоянию на вечер 23 декабря водо- и теплоснабжение проходят в штатном режиме. Проблемы с отоплением только там, где работа котельных зависит от электроэнергии. В мэрии хотят привлечь генераторы, чтобы заживить максимальное количество котельных.

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