В Киеве снесли незаконный "храм-МАФ" УПЦ МП возле Десятинной церкви 

Часовню планировали снести еще 7 мая, но Государственная исполнительная служба перенесла эти работы.
Ночью, 17 мая, начался демонтаж незаконной застройки – религиозного МАФа вблизи Десятинной церкви в Киеве.
На официальной странице Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы около полуночи появилось сообщение о том, что на месте действительно много техники.
"Храма, который освящал Блаженнейший Митрополит Владимир и Блаженнейший Митрополит Онуфрий, больше не существует...", — говорится в сообщении Десятинного монастыря.
В последние годы ее существование вызвало протесты противников российского влияния в Украине, которые презрительно называли часовню "церковью-МАФом".
УПЦ называет это здание мужским монастырем Десятинного Рождества Пресвятой Богородицы.
Что известно:
В 1998 году киевское землеуправление передало Национальному музею истории Украины (НМИУ) земельный участок, на котором в 2004 году тогдашний глава музея Сергей Чайковский разрешил громаде УПЦ МП построить часовню. Через два года после предоставления этого разрешения религиозная громада установила временную палатку, которая еще через год превратилась в деревянную часовню.
В 2011 году представитель президента-беглеца Виктора Януковича в Верховной Раде Юрий Мирошниченко зарегистрировал законопроект, согласно которому государство должно было профинансировать православный комплекс у фундамента Десятинной церкви. Эта попытка оказалась неудачной – профильный комитет парламента и общественность выступили против.
В 2012 году религиозная громада через суд получила право собственности на здание, однако не на землю.
В 2017 году НМИУ обратился в Окружной суд Киева с требованием признать решение о госрегистрации прав общества УПЦ МП на незаконно возведенную часовню – противоправной.
Министерство культуры и информационной политики Украины объясняло, что религиозный МАФ был возведен незаконно, без разрешений и расположен он в защитной буферной зоне памятников ЮНЕСКО.
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