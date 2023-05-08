В Киеве служебный пес Уран поймал злоумышленника, зарезавшего знакомого (фото)

Уран взял след вероятного убийцы и привел правоохранителей к бомбоубежищу, в котором скрывался злоумышленник.

В Киеве служебный пес по кличке Уран помог полицейским разыскать подозреваемого в убийстве, который зарезал своего знакомого.

Об этом пишет полиция Киева.

Инцидент произошел на днях в Дарницком районе столицы. В полицию поступило сообщение от медиков о том, что на территории стадиона по улице Привокзальная обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

На место происшествия прибыли правоохранители, судебно-медицинский эксперт и кинологи со служебной немецкой овчаркой по кличке Уран.

В Киеве зарезали мужчину

Полицейские установили личность погибшего – им оказался 45-летний местный житель. Кроме того, рядом с трупом лежало орудие преступления – нож, который следователи изъяли и направили на экспертизу.

Орудие убийства

Уран взял след вероятного убийцы и в нескольких сотнях метров от места происшествия привел правоохранителей к бомбоубежищу, в котором скрывался злоумышленник.

Полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого фигурант дважды ударил оппонента в живот ножом. От тяжелых ранений мужчина погиб на месте происшествия до приезда врачей, вызванных очевидцами происшествия.

Нападающим оказался 43-летний уроженец Житомирской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение наркопреступления. Злоумышленник был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Сеть тронула фото, как пес-спасатель, который несколько часов искал людей в Умани, заснул прямо на завале.

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