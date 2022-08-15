В Киеве случайно обнаружили прохожего с наркотиками на 2 млн гривен (фото)

Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около двух миллионов гривен.

В Святошинском районе Киева правоохранители при отработке территории остановили 24-летнего парня для проверки и обнаружили у него около 600 граммов наркотических солей PVP.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Выяснилось, что парень сбывал наркотические вещества в одном из Телеграмм-каналов. По месту его жительства изъяли еще 116 зип-пакетов с кристаллообразным веществом PVP, 28 обернутых свертков готовых к продаже с аналогичным содержимым и два пакетика с амфетамином.

Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около двух миллионов гривен.

Все запрещенные вещества следователи направили на проведение соответствующих экспертиз. Ранее не судимый нарушитель 1997 года рождения был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские устанавливают канал снабжения наркотиков и других причастных к данному преступлению лиц.

Фото: МВД

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы, что зима может быть "тяжелой". Он призвал всех подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.

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