В Киеве ситуация сложная: свет есть всего на 20% населения

Гендиректор YASNO предупредил, что сейчас возможны продолжительные отключения в Киеве.

В Киеве ситуация сложная: свет имеют только 20% горожан. Но вся критическая инфраструктура инфраструктура – больницы, водоканалы, метро – заживлена.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"По Киеву ситуация сложная. Сегодня практически полностью отключают все три группы одновременно. Графики, разумеется, не работают. Ко всем поврежденным объектам, на которых продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект из-за чего света нет на значительной части правого берега города и кое-где — в области. Так же страдают все районы. Сейчас вся критическая инфраструктура — больницы, водоканалы, метро — заживлена и свет где-то около 20% населения", — отметил он.

Также читайте В Киевской области более 24 часов нет света: что говорят в ДТЭК

Коваленко сообщил, что в Днепре, несмотря на пятничные прилеты, сегодня в графиках, только к вечеру немного сбились и вышли в экстренные отключения. В среднем света нет 3-5 часов.

Гендиректор YASNO предупредил, что сейчас возможны продолжительные отключения в Киеве.

"Да, 10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодня", — добавил он.

Как быстро город сможет вернуться к стабилизационным отключениям, по словам Коваленко, предусмотреть сложно.

"Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше. Самая темная ночь перед рассветом. Поэтому я уверен, что мы выстоим", — резюмировал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетных ударов и обстрелов с использованием дронов киевская энергетическая инфраструктура имеет серьезные повреждения.

Враг 19 декабря, еще раз атаковал Киев и область БПЛА. Всего по Киеву было выпущено 23 БПЛА. Уничтожили 18.

Оккупанты сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы.

В Киевской области повреждено по меньшей мере девят частных домов, три человека пострадали.

Как быть в ресурсном состоянии при отключении света и тепла – советы психотерапевта Олега Чабана

Читайте также: