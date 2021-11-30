В Киеве сильный ветер сорвал утеплитель с дома: фото

В столице порывы ветра составляют 15-20 м/с, что соответствует желтому I уровню опасности.
В Киеве свирепствует сильный ветер. Из-за непогоды с дома на улице Григоренко упал утеплитель.
Об этом сообщает газета "Дарницкие известия".
Как отмечается, инцидент произошел на улице Григоренко. Там из многоэтажного жилого дома ветер буквально сорвал утеплитель.
"Ветер в Киеве сорвал утеплитель с дома на Григоренко. Сегодня второй день штормового предупреждения", — говорится в сообщении.
Напомним, вторник, 30 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует желтому, I уровню опасности.
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