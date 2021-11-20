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В Киеве сильный ветер сорвал с крыши дома металлический лист и понес на дорогу: повреждены два автомобиля (видео)

В Киеве сильный ветер сорвал с крыши дома металлический лист и понес на дорогу: повреждены два автомобиля (видео)

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В Киеве сильный ветер сорвал с крыши дома металлический лист и понес на дорогу: повреждены два автомобиля (видео)

dtp.kiev.ua

Сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, уже натворили бедствия.

В Киеве сильный ветер сорвал с крыши дома металлический лист и унес на дорогу.

Повреждены два автомобиля.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал видео.

Событие произошло в субботу, 20 ноября, на Большой Васильковской.

В Киеве на большой васильковской нежный осенний ветренок срывает металлические листы с крыш. Пострадали два автомобиля и 0 потомков. Видео снял наш читатель Максим. Все больше киевлян находят деньги на покупку автомобильного регистратора. Браво. По пострадавшим автомобилям – если нет каско – расслабьтесь. И покрасьте за свой счёт, оно не стоит бороться за правду.

Опубликовано dtp.kiev.ua Суббота, 20 ноября 2021 г.

Отметим, что в Киеве сегодня испортилась погода. Порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, уже натворили беды.

Напомним, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем деревопаде, который начался в столице под вечер.

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