В Киеве сильный ветер сорвал с крыши дома металлический лист и понес на дорогу: повреждены два автомобиля (видео)

В Киеве на большой васильковской нежный осенний ветренок срывает металлические листы с крыш. Пострадали два автомобиля и 0 потомков. Видео снял наш читатель Максим. Все больше киевлян находят деньги на покупку автомобильного регистратора. Браво. По пострадавшим автомобилям – если нет каско – расслабьтесь. И покрасьте за свой счёт, оно не стоит бороться за правду.