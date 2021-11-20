В Киеве сильный ветер сорвал с крыши дома металлический лист и понес на дорогу: повреждены два автомобиля (видео)

Сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, уже натворили бедствия.
В Киеве сильный ветер сорвал с крыши дома металлический лист и унес на дорогу.
Повреждены два автомобиля.
Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал видео.
Событие произошло в субботу, 20 ноября, на Большой Васильковской.
В Киеве на большой васильковской нежный осенний ветренок срывает металлические листы с крыш. Пострадали два автомобиля и 0 потомков. Видео снял наш читатель Максим. Все больше киевлян находят деньги на покупку автомобильного регистратора. Браво. По пострадавшим автомобилям – если нет каско – расслабьтесь. И покрасьте за свой счёт, оно не стоит бороться за правду.Опубликовано dtp.kiev.ua Суббота, 20 ноября 2021 г.
Отметим, что в Киеве сегодня испортилась погода. Порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, уже натворили беды.
Напомним, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем деревопаде, который начался в столице под вечер.
Читайте также:
- Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии
- В Киеве школьники возвращаются за парты: Кличко назвал дату
- Приходит сообщение о выплатах за вакцинацию: "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенничества
- В Киеве конфискуют авто злостных нарушителей ПДД: кто попадает в список и как потом забрать автомобиль
- В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины