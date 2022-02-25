В Киеве силам терробороны раздали 18 тысяч автоматов и соответствующих боекомплектов – министр обороны

Количество желающих воевать с оккупантом увеличивается.

В Киеве силам территориальной обороны уже дано 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект.

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Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников.

"30 часов длится полномасштабная атака России на наше государство. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать. каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжат раздаваться бойцам сил территориальной обороны в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. ", – говорится в сообщении.

Также в Киеве приняли решение принимать в ряды территориальной обороны патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага.

"Итак "заблудившимся "нех*й щастить", — говорится в сообщении.