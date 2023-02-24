В Киеве сигнал воздушной тревоги звучал более 600 раз. Таким образом, среди городов Украины, столица заняла первое место.

В Киеве сигнал воздушной тревоги звучал более 600 раз.

Об этом пишут в соцсетях.

Киев отмечает первое место по количеству сигналов воздушной тревоги. В столице они прозвучали более 600 раз.

Чаще всего тревога звучала по средам в промежутках времени между 12:00 и 18:00. Реже всего между 02:00 и 06:00 утра.

Сообщений о взрывах за все это время, когда раздавались сирены, было 132.

Напомним, что за год полномасштабной войны в Киеве 680 раз звучали сигналы тревоги, россияне повредили в городе более 700 зданий, убили 160 мирных жителей, в том числе 5 детей.

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